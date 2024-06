The Bear, la terza stagione sta per arrivare: guardala su Disney+

È ufficiale: la terza stagione di The Bear sta per arrivare. FX ha rilasciato il primo trailer della nuova stagione della pluripremiata serie dramedy, che vede protagonista Jeremy Allen White nei panni di un giovane chef alle prese con le sfide della gestione di una paninoteca ereditata dal fratello scomparso. Per guardare la terza stagione bisognerà attendere fino alla fine di giugno: nel frattempo, puoi abbonarti a Disney+ (dove verranno rilasciati gli episodi in Italia) a partire da soli 5,99 euro al mese.

The Bear 3: trama e data d’uscita

Nel trailer, Carmy (White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) tornano in cucina per affrontare nuove sfide. Il loro locale, The Bear, è stato trasformato in un ristorante raffinato, ma la concorrenza è spietata e la gestione del personale è tutt’altro che semplice. Carmy è determinato a portare il ristorante al massimo livello, ma dovrà fare i conti con una serie di difficoltà.

La terza stagione di The Bear sarà disponibile su Disney+ a partire dal 27 giugno. Se non sei ancora abbonato e vorresti recuperare le prime due stagioni, puoi approfittare di questa occasione per attivare un abbonamento e goderti tutti i contenuti della piattaforma, tra cui film, serie TV, documentari e molto altro ancora.

Puoi scegliere tra tre piani: Premium a 11,99 euro al mese (o 119,90 euro all’anno) che offre il meglio della visione con qualità 4K e quattro riproduzioni simultanee; Standard a 8,99 euro al mese (89,90 euro all’anno) con qualità Full HD 1080p e due riproduzioni; Standard con Pubblicità a 5,99 euro al mese, in tutto e per tutto uguale al piano Standard ma con l’aggiunta – appunto – di inserti pubblicitari.

Abbonandoti ai piani Premium e Standard annualmente, risparmierai due mesi sul prezzo di abbonamento: in poche parole, pagherai per 10 ma otterrai 12 mesi di visione. Oltre alla nuova stagione di The Bear, Disney+ è la casa dello streaming per una vasta gamma di contenuti di alta qualità. Gli abbonati possono guardare nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora, tutto incluso nel piano scelto. Puoi abbonarti a Disney+ online a partire da soli 5,99 euro al mese.