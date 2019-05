I tunnel di The Boring Company a Las Vegas

Dopo aver completato con successo la prima fase di test a Los Angeles, The Boring Company è pronta a spostarsi in direzione Las Vegas. L’azienda, fondata poco più di due anni fa da Elon Musk, ha firmato un contratto dal valore pari a 48,7 milioni di dollari per realizzare un tunnel sotterraneo nei pressi del Convention Center, nella città del Nevada. La location è quella che, tra le altre cose, nel mese di gennaio ospita l’evento Consumer Electronics Show.

Las Vegas chiama The Boring Company

L’impianto è già stato battezzato LVCC Loop e i lavori di realizzazione prenderanno il via entro un paio di mesi, giusto il tempo di portare sul posto gli scavatori che andranno ad aprire un varco nel sottosuolo. La previsione è quella di arrivare poi a completare il tutto entro la fine del 2019. Una volta operativo (forse già in occasione del CES 2020), il tunnel consentirà di spostarsi tra i padiglioni più lontani della struttura in un solo minuto, a bordo di veicoli Tesla ad alimentazione esclusivamente elettrica e appositamente modificati, in grado di raggiungere i 250 Km/h. Oggi ne servono circa 15 camminando.

Ovviamente soddisfatto Elon Musk, che come ormai da tradizione ha scelto di intervenire mediante il suo account Twitter.

The Boring Company inizierà a scavare il tunnel di Las Vegas in due mesi. Prevediamo di completarlo entro la fine dell’anno.

I veicoli impiegati saranno, come già scritto, realizzati partendo dalle Model 3 e Model X. In particolare, quest’ultima vettura potrà essere adattata in modo da poter ospitare fino a 16 passeggeri in contemporanea: con tutta probabilità solo in piedi, considerando che il modello al momento in vendita è in grado di arrivare a un massimo di sette posti su tre file. Per il futuro The Boring Company non esclude la possibilità di ampliare la portata del LVCC Loop, arrivando a coprire buona parte della città.