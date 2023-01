The Consultant: data di uscita, piattaforma e trailer

Christoph Waltz (due volte premio Oscar già visto in Bastardi senza gloria e Most Dangerous Game) veste gli inquietanti panni di Regus Patoff, il protagonista principale di The Consultant. La nuova serie arriverà in streaming su Prime Video. È stata scritta da Tony Basgallop e si basa sull’omonimo romanzo scritto da Bentley Little. Racconta la storia del direttore di una compagnia tech che si occupa di gaming e applicazioni, disposto a tutto per raggiungere i propri obiettivi, perfino a mettere a repentaglio la vita dei suoi dipendenti.

Tutto sulla nuova serie The Consultant

Sarà la piattaforma di Amazon a pubblicare tutti gli otto episodi, rendendoli disponibili in contemporanea per lo streaming a partire dal 24 febbraio 2023: mancano dunque ancora alcune settimane alla data di uscita. Per ingannare l’attesa, ecco il trailer (ufficialmente un teaser) in italiano distribuito oggi. L’atmosfera è quella di una commedia dark, a tinte thiller. Buona visione.

Nel cast di attori, oltre al già citato Christoph Waltz, sono presenti anche Nat Wolff, Brittany O’Grady e Aimee Carrero. La regia è stata affidata a Matt Shakman. Tra i produttori, invece, Steve Stark, Andrew Mittman e Kai Dolbashian.

Il nome della società guidata da Regus Patoff nella serie The Consultant è CompWare. La classificazione per età ne consiglia la visione solo ai maggiori di 18 anni.

Questa la sinossi, tratta direttamente dalla piattaforma.

The Consultant è una serie thriller contorta, che esplora la sinistra relazione tra capo e dipendente. Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto per migliorare il business della CompWare, una società di giochi basata su app, i dipendenti scoprono di avere nuove esigenze e affrontano sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

