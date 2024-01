The Crew 2 per PS4: CROLLO del prezzo su Amazon (-60%)

Se sei in cerca di un’esperienza di gioco straordinaria che abbracci la vastità degli sport motoristici americani, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare The Crew 2 per PS4 su Amazon con uno sconto FOLLE del 60%. Questo nuovo capitolo del franchise The Crew è un viaggio avvincente nella Motornation, una nazione adrenalinica e affascinante nata per gli appassionati di sport motoristici negli Stati Uniti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 16,30 euro, anziché 40,66 euro.

The Crew 2 per PS4: le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche più eccezionali di The Crew 2 è la possibilità di mettersi alla prova su asfalto, in mare e in cielo, attraverso quattro discipline diverse: Corsa su strada, Off-Road, Pro Racing e Freestyle. Esplora liberamente il vasto territorio americano da costa a costa, godendoti la libertà di guidare una varietà di veicoli, tra auto, moto, navi e aerei.

Ciò che rende The Crew 2 unico è la fluidità con cui puoi passare da un veicolo all’altro durante la tua corsa. Grazie alla funzione Fast Fav, puoi cambiare da un’auto veloce a un aereo acrobatico o a una powerboat con un solo tocco, garantendoti un’esperienza di gioco senza interruzioni. La Motornation è un mondo senza limiti, progettato appositamente per gli sport motoristici, eliminando schermate di caricamento e menu che potrebbero disturbare la tua immersione nel gioco.

È importante notare che The Crew 2 richiede una connessione Internet, creando un’esperienza di gioco sempre connessa. Condividi i momenti più emozionanti con la community e sfida i tuoi amici a superare i tuoi record personali. Ogni traguardo raggiunto diventa automaticamente una nuova sfida per gli altri giocatori, contribuendo a creare una community dinamica e competitiva.

Se desideri bruciare gomme nelle strade di New York, esplorare il Grand Canyon in un fuoristrada, affrontare le sfide dei professionisti con le powerboat o esibirsi in acrobazie aeree sopra le Montagne Rocciose, The Crew 2 offre un’ampia gamma di discipline motoristiche. Trova il tuo stile personale, colleziona e personalizza le tue gare preferite e diventa il re della Motornation.

The Crew 2 offre un'opportunità di vivere un'avventura motoristica straordinaria su PS4.

