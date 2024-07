The day after... il Prime Day: 10 occasioni di cui approfittare ANCORA

Gli ultimi due giorni hanno scosso l’intero catalogo di Amazon con sconti eccezionali. C’è chi ha concluso affari e chi invece non ha trovato pasta per i propri denti. Il bello del colosso dell’e-commerce è che non si risparmia durante l’anno quindi puoi trovare ottimi affari anche quando meno te lo aspetteresti.

Anche se il Prime Day è finito, non è detto che il prodotto che tu voglia sia inarrivabile. Oggi, ad esempio, ci sono 10 offerte da non perdere assolutamente. Se sei interessato, approfittane al volo.

Prime Day finito, ma queste 10 offerte sono strepitose

Non è detto tutto. Quando si parla di Amazon devi sempre pensare che lo sconto giusto potrebbe arrivare quando meno te lo aspetti. Ad esempio ci sono questi 10 prodotti che oggi costano meno del solito e potrebbero essere il tuo affare. Senza perdere tempo, questi sono:

Per non parlare di questa strepitosa asciugatrice Hoover. Con pompa di calore e cestello da 9kg, ti fa dire addio al mucchio di vestiti in lavanderia. Disponibile con il 22% di sconto su Amazon.

Invece di aprire un mutuo dall’estetista, annienta i peli direttamente a casa: gambe, braccia, viso e zone delicate con l’epilatore a luce pulsata di Braun. Sicuro e semplice da usare: disponibile con il 30% di sconto su Amazon.

E come non includere, infine, uno strepitoso mouse wireless firmato Samsung? Sempre comodo da avere a disposizione, ambidestro e con design ultra slim. Disponibile su Amazon con uno sconto del 10%.

