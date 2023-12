The Day Before, lo strano caso del gioco Fntastic

Di giochi usciti e subito fortemente criticati è piena la storia videoludica, ma quanto sta accadendo con The Day Before non ha precedenti: lanciato dallo sviluppatore Fntastic su Steam il 7 dicembre, dopo numerosi rinvii dovuti principalmente a ragioni tecniche, lo shooter è stato subito messo nel mirino da feroci accuse. Fin qui, tutto sommato, nulla di inedito. Ciò che sorprende è la decisione presa quattro giorni dopo dalla software house che, citando il suo fallimento finanziario , ha deciso di chiudere i battenti. E tanti saluti a chi lo ha acquistato.

Cosa è successo al gioco The Day Before?

Le recensioni negative fanno riferimento a un gameplay rovinato da gravi bug (che con tutta probabilità non saranno mai risolti), a una mancanza di originalità, ai progressi in-game ritenuti troppo lenti e all’incapacità di offrire un’esperienza MMO come promesso. Secondo la redazione di PC Gamer, delle oltre 200.000 copie vendute, la metà circa è già stata oggetto di una richiesta di rimborso. Il publisher Mytona ha dichiarato di essersi messo al lavoro per gestire la situazione.

Noi e Mytona stiamo attualmente lavorando con Steam per consentire i rimborsi a tutti i giocatori che scelgono di richiederli, indipendentemente dal tempo di gioco. Fntastic ha ricevuto 0 dollari e non riceverà alcun compenso dalle vendite di The Day Before.

Nel post qui sotto l’annuncio, giunto all’improvviso, relativo alla chiusura dello studio.

Oggi, annunciamo la chiusura dello studio Fntastic. Sfortunatamente, The Day Before ha fallito finanziariamente e non abbiamo i fondi per continuare. Tutti gli introiti ricevuti sono utilizzati per pagare i debiti con i nostri partner.

Annunciato in via ufficiale nel 2021, ma con uno sviluppo avviato cinque anni fa, The Day Before è un titolo del genere survival a base di zombie ambientato in una versione post-apocalittica degli Stati Uniti. Più precisamente, nella location fittizia di New Fortune City, sulla costa orientale.