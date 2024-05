The Kardashians 5: quando esce e dove guardare gli episodi

Ci siamo: The Kardashians 5 ovvero la quinta stagione della popolare serie con protagoniste le sorelle Kardashians è disponibile in streaming in Italia, con il primo episodio (in totale, arriveranno 10 episodi per la serie).

La serie è parte del catalogo di Disney+. È previsto il rilascio di un episodio a settimana, fino al prossimo 25 di luglio. Per guardare The Kardashians 5 in streaming, quindi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma.

Chi ha già un account con un abbonamento attivo può iniziare subito la visione. In caso contrario, per chi non ha un abbonamento, c’è la possibilità di accedere a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese, attivando una nuova sottoscrizione, senza alcun vincolo e con la possibilità di disattivare, in qualsiasi momento, il rinnovo automatico.

Come guardare The Kardashians 5 su Disney+

Per accedere a Disney+ e guardare The Kardashians 5 in streaming è necessario un abbonamento. La piattaforma di streaming di Disney mette a disposizione dei suoi utenti tre diverse opzioni di sottoscrizione. La prima è Standard con pubblicità e prevede un costo di 5,99 euro al mese.

Ci sono poi Standard senza pubblicità, al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno, e Premium, al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno. Tutte le versioni dell’abbonamento a Disney+ sono disponibili senza vincoli.

Scegliendo i piani Standard è possibile accedere a Disney+ con 2 dispositivi in contemporanea e guardare i contenuti in Full HD. Con il piano Premium, invece, è possibile accedere alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea, beneficiando anche dello streaming in 4K.

The Kardashians 5: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di The Kardashians 5, ora disponibile su Disney+ in streaming.