The Kardashians è disponibile: dove guardare gli episodi della quinta stagione

La quinta stagione di The Kardashians è disponibile: da poche ore, infatti, il primo episodio della nuova stagione, chiamato Welcome to my Mind, è stato pubblicato all’interno del catalogo di Disney+.

La piattaforma di streaming di Disney trasmetterà tutti gli episodi (10 in totale) della quinta stagione della popolare serie americana. Per guardali basta avere un abbonamento attivo.

Chi non ha ancora un abbonamento con Disney+, quindi, può attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese. Per iniziare a guardare The Kardashians su Disney+ basta seguire il link qui di sotto.

The Kardashians: il trailer della quinta stagione

Il primo episodio della quinta stagione del popolare show è disponibile, con tante novità per gli appassionati. Ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di The Kardashians, ora disponibile su Disney+.

Come guardare The Kardashians su Disney+

Per guardare The Kardashians su Disney+ basta avere un abbonamento con la piattaforma di streaming di Disney. Le opzioni a disposizione dei nuovi utenti sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

I piani Standard consentono l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea e includono i contenuti con risoluzione massima Full HD. Per quanto riguarda il piano Premium, invece, la risoluzione cresce fino al 4K ed è possibile accedere alla piattaforma da ben 4 dispositivi. Tutte le versioni del servizio non hanno vincoli ed è, quindi, possibile disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Per attivare un nuovo abbonamento basta seguire il link qui di sotto. L’accesso ai contenuti disponibili su Disney+, dopo aver attivato l’abbonamento scelto, è immediato. Tutte le versioni dell’abbonamento, inoltre, sono senza vincoli di alcun tipo.