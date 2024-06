3 mesi gratis di Apple Arcade: più di 200 giochi a costo zero, ecco come

Apple Arcade è il servizio che consente agli utenti l’accesso senza limiti a un catalogo di oltre 200 giochi, senza pubblicità e acquisti in-game. Il servizio in questione ha un costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza.

C’è, però, una nuova promozione da tenere in considerazione: Apple Arcade è ora disponibile con 3 mesi gratis per tutti gli utenti che acquistano un dispositivo Apple compatibile (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV).

In alternativa, è sempre possibile, per i nuovi utenti, attivare la prova gratuita di un mese, collegandosi alla sezione dedicata ad Apple Arcade dell’App Store. La prova gratuita è sempre senza vincoli di alcun tipo e non obbliga al rinnovo successivo.

Come accedere gratis ad Apple Arcade

Ci sono due modi per poter accedere gratis ad Apple Arcade, evitando di pagare il costo di 6,99 euro al mese richiesto per l’abbonamento. Il primo sistema riguarda la prova gratuita di un mese, disponibile per tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio.

C’è poi la nuova promozione disponibile per tutti gli utenti che acquistano un dispositivo Apple compatibile e che possono ricevere 3 mesi gratis di abbonamento. È sufficiente acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV per poter ottenere il bonus. Il dispositivo deve essere nuovo e deve essere acquistato da un rivenditore autorizzato Apple. Bisognerà anche che il sistema

Effettuato l’acquisto del dispositivo, basterà completarne l’attivazione e poi accedere alla sezione Arcade dell’App Store. Qui, un banner andrà a confermare la possibilità di riscattare la promozione. In questo modo, quindi, si potranno ottenere 3 mesi di Apple Arcade, senza vincoli di alcun tipo.

Per tutti i dettagli sul servizio di Apple e sulla promozione per l’accesso gratuito è possibile seguire il link qui di sotto.