EURO 2024, Austria-Francia: come vederla in streaming

Lunedì 17 giugno, a Düsseldorf, si giocherà Austria-Francia, match valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo D di EURO 2024. Il match tra i vice-campioni del mondo e la Nazionale austriaca sarà trasmesso in streaming su NOW grazie al pass Sport.

NOW, la piattaforma streaming che include l’intera programmazione di Sky in diretta e on demand, offre la visione di tutte le partite degli Europei di calcio in Germania. In queste ore il pass Sport è in offerta speciale a 14,99 euro al mese per dodici mesi, anziché 24,99 euro.

Come vedere Austria-Francia in streaming (EURO 2024)

Per vedere Austria-Francia di EURO 2024 in streaming occorre quindi attivare il pass Sport di NOW. Una volta completata la sottoscrizione, è sufficiente scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si intende guardare la partita, effettuare l’accesso con le proprie credenziali e selezionare la diretta di Sky Sport Uno dal tab Canali Live.

Queste le probabili formazioni dell’incontro Austria-Francia:

Austria (4-2-3-1): Lawal; Mwene, Wober, Danso, Posch; Sabitzer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Laimer; Arnautovic.

Francia (4-3-3): Maignan; Mendy, Konate, Saliba, Koundé; Griezmann, Rabiot, Kanté; Mbappé, Giroud, Coman.

La partita è in programma domani sera, lunedì 17 giugno, alle ore 21:00. Fanno parte del Gruppo D anche Polonia e Olanda, per quello che è già stato ribattezzato come il girone di ferro dai più di un addetto ai lavori.

Tornando all’offerta del pass Sport, confermiamo che questo pass dà accesso all’intera programmazione sportiva di Sky. Tra le altre cose, quest’estate permetterà di seguire integralmente le Olimpiadi di Parigi 2024, grazie alla diretta di 8 nuovi canali Eurosport, tra cui Eurosport 4K. L’offerta in corso offre 12 mesi a soli 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, per un risparmio dunque di 120 euro in un anno.