The Last of Us, episodio 4: guardalo in streaming

È lunedì e questo, ormai da qualche settimana, significa una cosa sola: un nuovo appuntamento con The Last of Us. Debutta infatti oggi l’episodio 4 in lingua originale, di quella che il pubblico e la critica concordano nel definire la migliore serie in uscita in questo momento. Lo puoi guardare subito in streaming, da qualsiasi dispositivo, sullo schermo dello smartphone o del tablet oppure sul pannello del televisore in salotto in altissima definizione.

Guarda in streaming The Last of Us, episodio 3

Il titolo è Please Hold on to My Hand e prosegue nel racconto del viaggio che unisce i destini dei due protagonisti, Joel ed Ellie, attraverso uno scenario post-apocalittico. Non anticipiamo alcun dettaglio per non correre il rischio di inciampare in spoiler, limitandoci a ricordare che l’opera è scritta da Craig Mazin (già al lavoro sulla plutipremiata Chernobyl) e Neil Druckmann (il creatore del videogioco PlayStation a cui è ispirata), augurandoti una buona visione.

Da Boston a Salt Lake City, attraverso un mondo devastato da una piaga apocalittica: un uomo e una ragazza viaggiano per tentare di salvare l’umanità. Dal celebre videogame.

Sempre oggi, fa il suo debutto anche l’episodio 3 (intitolato Molto, molto tempo) con doppiaggio in italiano. È l’ideale per chi ha poca dimestichezza con l’inglese e non vuole perdere alcun dettaglio delle scene per concentrarsi sui sottotitoli e comprendere i dialoghi. Si trova in streaming su NOW.

Per vedere gli episodi fin qui distribuiti, quelli che arriveranno nelle prossime settimane e tutti gli altri contenuti inclusi nel catalogo della piattaforma di Sky (dalle puntate del cooking show MasterChef Italia a Call My Agent, oltre a nuovi film ogni settimana) non devi far altro che attivare il Pass Cinema Entertainment affrontando una spesa davvero minima: solo 3 euro per il primo mese per entrare in un mondo di intrattenimento, poi deciderai se rinnovarlo o meno.

