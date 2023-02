The Last of Us, episodio 5 spostato: quando e perché

Cambio di programma: l’episodio 5 di The Last of Us non uscirà lunedì 13 febbraio come previsto. La decisione è stata presa negli Stati Uniti da HBO, ma interessa inevitabilmente anche l’Italia, dove la serie è distribuita in esclusiva da Sky. Non si tratta però di una cancellazione, né di una brutta notizia, ma di un debutto anticipato.

L’episodio 5 di The Last of Us ha una nuova data

Dal titolo Endure and survive, andrà in onda già nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio, due giorni prima del previsto, più precisamente alle ore 03:00. Il motivo è da cercare nel fatto che, rispettando il solito calendario, l’uscita avrebbe coinciso con la trasmissione del Super Bowl LVII, l’evento mediatico più seguito al mondo. Meglio dunque sfruttare una nuova finestra. Di seguito una piccola anteprima di quanto avverrà: ne sconsigliamo la visione a chi non ha ancora guardato i primi quattro (è possibile rimediare subito con l’ offerta Sky Q) per non correre il rischio di inciampare in spoiler.

La serie, che già si è candidata di diritto a fare incetta di premi, è ispirata all’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog. Racconta il lungo e pericoloso viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti devastati da una pandemia. Tutto ha avuto inizio con l’infezione di un fungo. A interpretare i protagonisti principali sono gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

