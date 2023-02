The Last of Us, episodio 5: guardalo in streaming

Prosegue il viaggio di Joel ed Ellie tra le insidie di un mondo post-apocalittico, con l’episodio 5 di The Last of Us, da ora disponibile per lo streaming su NOW in lingua originale. La serie più seguita e acclamata del momento, già candidata di diritto a diventare una delle produzioni migliori di quest’anno, arriva così al giro di boa. Siamo giunti a metà della prima stagione.

Guarda in streaming The Last of Us, episodio 5

Il titolo è Endure and survive, già di per sé un programma: resistere e sopravvivere. È quanto i due protagonisti fanno fin dall’inizio, costretti ad attraversare gli Stati Uniti sconvolti dalla pandemia innescata da un fungo, alla ricerca di una salvezza o quantomeno di una speranza per se stessi e per l’intero genere umano. Nessuna anticipazione, nessuno spoiler, solo un fotogramma estratto da quanto attende lo spettatore. Buona visione.

Oltreoceano, HBO ha pubblicato un teaser di cui consigliamo la visione esclusivamente a chi ha già guardato i primi quattro. Meglio non rovinarsi la sorpresa. Ricordiamo che la serie è ispirata all’omonimo gioco uscito su console PlayStation. È scritta da Craig Mazin (già al lavoro su Chernobyl) e Neil Druckmann (creatore del titolo videoludico).

La programmazione di Sky, che in Italia detiene l’esclusiva per la distribuzione degli episodi, prevede che quelli in lingua originali escano in contemporanea con gli Stati Uniti, mentre per le versioni con doppiaggio in italiano è necessario attendere la settimana successiva.

