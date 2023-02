The Last of Us, episodio 7: guardalo in streaming

Prima videogioco acclamato da critica e pubblico, ora serie televisiva in grado di tenere milioni di spettatori incollati al televisore: The Last of Us è già un fenomeno di culto e oggi accoglie il nuovo episodio 7 della prima stagione (ne arriverà almeno un’altra), disponibile in lingua originale. Come sempre, per l’Italia è un’ esclusiva delle piattaforme Sky.

Guarda in streaming The Last of Us, episodio 7

Il titolo è già di per sé un programma: Left Behind. Non anticipiamo alcun dettaglio per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ma non è difficile immaginare che qualcuno finirà per essere lasciato indietro. Proponiamo di seguito un fotogramma estratto dal trailer condiviso dal canale ufficiale YouTube di HBO Max. Come si finirà all’interno di una palestra, durante il lungo viaggio di Joel ed Ellie?

Arriva oggi anche l’episodio 6 con doppiaggio in italiano: si intitola Famiglia (nella versione in lingua originale Kin). Dalla durata pari a 56 minuti, non mancherà di riservare sorprese e colpi di scena. Così come per quelli già usciti è possibile vederlo in Sky oppure, quando lo si desidera, in streaming su NOW.

Ricordiamo infine che la prima stagione di The Last of Us è composta da un totale pari a nove episodi: quelli conclusivi usciranno rispettivamente il 5 e 12 marzo in inglese. La serie fa parte del catalogo accessibile con la sottoscrizione alla piattaforma NOW di Sky: attiva subito il primo mese di abbonamento al Pass Cinema Entertainment per soli 3 euro. Ci sono anche centinaia di film, Call My Agent, Django, Maria Antonietta e le puntate dello show MasterChef Italia che nei prossimi giorni vedrà andare in scena la finale.

