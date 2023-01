The Last of Us: intro e trailer prossimi episodi

Siamo solo all’inizio dell’anno, ma The Last of Us già si candida a diventare una delle migliori serie viste in questo 2023 (e non solo). Il primo episodio è disponibile da ieri, in esclusiva su Sky, gli altri arriveranno nelle prossime settimane. Per ingannare l’attesa e stuzzicare ancora di più la curiosità di chi ancora non si è lanciato nello streaming, l’emittente HBO ha pubblicato un paio di filmati: il primo è quello che propone l’intro nella sua forma integrale.

L’intro e i prossimi episodi di The Last of Us

È forte il contrasto tra il dolce sottofondo musicale, con un arpeggio di chitarra, e le immagini che si vedono in primo piano, un’animazione chiaramente ispirata alla piaga che trasforma gli esseri umani in creature mostruose. In primo piano si susseguono i nomi del cast e della produzione, a partire da quelli degli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey che interpretano i due personaggi principali, Joel ed Ellie, uniti in un viaggio per la sopravvivenza, loro e forse dell’intera umanità.

Non è tutto, c’è anche un trailer con qualche anticipazione su quanto accadrà nei prossimi episodi. In questo caso, a chi ancora non ha guardato il primo, consigliamo di andare oltre per non rischiare di inciampare in qualche involontario spoiler.

Ad aprire la serie è When You’re Lost in the Darkness, 80 minuti circa carichi di tensione, emotività e colpi di scena. Lo slogan scelto per promuoverla nel mercato nostrano è Quando ti perdi nell’oscurità, cerca la luce .

Il primo episodio di The Last of Us ora disponibile su Sky e NOW è in lingua originale, per la versione con doppiaggio in italiano è necessario attendere lunedì 23 gennaio.

