The Last of Us: guarda in streaming il primo episodio

L’attesa è finalmente terminata: da oggi, lunedì 16 gennaio, il primo episodio della nuova serie The Last of Us è disponibile per lo streaming su piattaforma Sky, in lingua originale. È dunque giunta l’ora di immergersi nelle atmosfere di un mondo post-apocalittico e devastato da una non meglio precisata piaga, ispirato a quanto visto nell’omonima saga videoludica che ha conquistato decine di milioni di giocatori su console PlayStation.

Il primo episodio di The Last of Us è disponibile

Ecco una piccola anticipazione, assolutamente senza spoiler, di quanto accade all’inizio dell’avventura: Dopo che una pandemia ha distrutto la civiltà, un sopravvissuto indurito da questa tragedia si prende cura di una quattordicenne che potrebbe essere l’ultima speranza dell’umanità .

I protagonisti di questa nuova serie sono Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente dagli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey. Una coppia decisamente ben assortita: lui è un uomo sopravvissuto al crollo della civiltà, accaduto in circostanze ancora misteriose vent’anni prima, lei è invece una ragazza quattordicenne che potrebbe cambiare le sorti dell’umanità (o di ciò che ne rimane). Di seguito il trailer.

Ricordiamo che la versione del primo episodio di The Last of Us con doppiaggio in italiano arriverà su su piattaforma Sky la prossima settimana, lunedì 23 gennaio. La durata è pari a 77 minuti, quasi quanto un lungometraggio, a testimonianza di come sceneggiatori e regista non abbiano voluto scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità della narrazione.

