The Last of Us Parte II Remastered è ACQUISTABILE su Amazon!

The Last of Us Parte II Remastered è la versione migliorata del capolavoro Naughty Dog, pensata per PS5. Da oggi potrai già acquistare questa versione e farla tua a soli 49,99€, per godere del titolo a una qualità mai vista prima.

The Last of Us Parte II Remastered: il capolavoro diventa Next Gen

The Last of Us Parte II, acclamato con oltre 300 premi Game of the Year, ritorna su PlayStation 5 in una versione rimasterizzata che promette di offrire un’esperienza ancor più coinvolgente. In questa nuova edizione, si introduce una modalità di gioco innovativa denominata “Senza ritorno“, che sfida i giocatori a sopravvivere in un mondo ostile, affrontando orde di infetti e nemici umani. Ogni partita in questa modalità roguelike offre una sfida unica, con nuovi ostacoli e opportunità da affrontare, garantendo una varietà senza precedenti.

Le migliorie grafiche e di prestazioni nella rimasterizzazione danno nuova vita alle affascinanti e pericolose ambientazioni del gioco. I modelli dei personaggi diventano più realistici e dettagliati, mentre gli effetti visivi raggiungono nuovi livelli di spettacolarità. Il supporto completo al controller DualSense offre un’immersione ancora più profonda nell’esperienza di gioco. I feedback aptico e i grilletti adattivi del controller ti permetteranno di percepire ogni colpo, esplosione e passo nel modo più realistico possibile.

Inoltre, chi preordina The Last of Us Parte II Remastered riceverà degli integratori utili per potenziare la propria esperienza di gioco. Tra questi, il “Potenziamento dei caricatori“, che aumenta la capacità dei caricatori delle armi, e il “Manuale di creazione“, che fornisce una formula per creare un potenziamento per arma.

Non perdere l’opportunità di giocare The Last of Us Parte II in una veste completamente nuova con la Remastered. Pagala solo 49,99€!

