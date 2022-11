The Last of Us (Serie TV): come guardarla in streaming

La serie TV di The Last of Us andrà in onda a partire dal 15 gennaio 2023 e, dal 16 gennaio, anche in Italia. La produzione televisiva HBO, ispirata all’omonimo videogioco, verrà trasmessa in esclusiva nel nostro paese su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

The Last of Us (Serie TV): cosa c’è da sapere e come vederla in streaming

The Last of Us è ambientata circa 20 anni dopo l’esplosione di una pandemia che ha ucciso e tramutato in zombie gran parte della civiltà come la conosciamo. La storia segue le vicende di Joel, un sopravvissuto all’Outbreak Day, e della giovane Ellie, una ragazza di 14 anni che deve riuscire ad uscire da una zona di quarantena in cui vige la legge marziale.

Joel non conosce le vere ragioni del viaggio di Ellie, ma decide di accompagnarla in questo percorso che li porterà ad attraversare gli Stati Uniti scoprendo un mondo devastato dalla pandemia e situazioni al limite in cui dovranno contare l’uno sull’altra per sopravvivere.

La produzione televisiva attingerà a piene mani dal videogioco che è tornato di recente con un remake in esclusiva per PlayStation 5, cercando di restituire la stessa atmosfera e il medesimo stile. Non a caso, il director della produzione videoludica, Neil Druckmann, è co-sceneggiatore insieme a Craig Mazin, famoso per Chernobyl.

Puoi seguire la serie TV in Italia in diretta su Sky e in streaming su NOW: in entrambi i casi, in contemporanea con gli Stati Uniti in lingua originale e italiana.

Se ti trovi all’estero puoi sfruttare i servizi di una rete virtuale privata come NordVPN, che con il 63% di sconto ti permette di geolocalizzarti nel nostro paese da qualunque parte del mondo, pronto ad accedere a tutti gli abbonamenti a cui sei già iscritto.

Il cast della serie TV include Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) nel ruolo dei protagonisti.

