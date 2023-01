The Last of Us: come e quando vedere la serie

La serie di The Last of Us è senza dubbio l’uscita più attesa di questo inizio 2023. L’attesa è ormai agli sgoccioli: il primo episodio uscirà tra pochi giorni, lunedì 16 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Avrà così inizio un viaggio che promette di tenere gli spettatori incollati al televisore. I fortunati che hanno già avuto modo di vederla l’hanno promossa a pieni voti: 97/100 sull’aggregatore Rotten Tomatoes.

La serie The Last of Us: uscita, trailer e piattaforma

Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, intraprenderanno insieme un viaggio lungo e brutale attraverso gli Stati Uniti. L’ambientazione è post-apocalittica, si respira la stessa atmosfera dei videogiochi su cui si basa la trama: la distruzione della civiltà moderna e il destino hanno fatto sì che le strade dei due protagonisti si incrociassero, mettendoli l’uno di fianco all’altra in una continua lotta per la sopravvivenza. Ecco il trailer.

La nuova serie The Last of Us è creata e prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann: il primo ha già lavorato a un altro prodotto come Chernobyl, il secondo ha invece dato vita alla saga videoludica. Insomma, due garanzie di qualità. L’appuntamento con il primo episodio intitolato “When you’re lost in the darkness” e dalla durata pari a 81 minuti, è fissato come già scritto per lunedì 16 gennaio: sarà in lingua originale, per il doppiaggio in italiano bisognerà attendere fino al 23 gennaio. Quelli successivi (sono nove in totale) arriveranno uno a settimana.

Attivando la prova di Sky Q per 30 giorni a 9 euro hai la possibilità di accedere a un universo di intrattenimento: ci sono anche le puntate di MasterChef, l’intero catalogo di Netflix, il grande sport e molto altro ancora.

