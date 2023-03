The Last of Us: in streaming gli ultimi episodi in italiano

Il viaggio di Joe ed Ellie negli Stati Uniti sconvolti da una pandemia può finalmente proseguire, anche per chi stava aspettando gli ultimi tre episodi della prima stagione di The Last of Us con doppiaggio in italiano: è possibile vederli subito in streaming su NOW. La loro uscita è stata ritardata rispetto a quanto pianificato inizialmente, a causa di uno sciopero che ha interessato il settore dei doppiatori.

Gli ultimi episodi di The Last of Us in italiano: buona visione

Intitolati rispettivamente The Last of Us (Left Behind nella versione in lingua originale), Quando Sei in Difficoltà (When We Are in Need) e Cerca la Luce (Look for the Light), hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma di Sky. Rimarranno da ora in poi nel catalogo per la riproduzione on demand. La durata è pari rispettivamente a 53 minuti, 49 minuti e 42 minuti, per un totale di quasi due ore e mezza da trascorrere in compagnia di una delle serie migliori tra quelle avvistate nel corso degli ultimi anni.

Il successo fin qui ottenuto in termini di pubblico e le ottime recensioni della critica, hanno già portato alla conferma della seconda stagione. Si farà però attendere, addirittura fino al 2025 secondo le prime indiscrezioni. Nel frattempo, la cosa migliore da fare è concentrarsi sulla prima.

