The Last of Us: ecco perché manca l'episodio 7 in italiano

Molti di coloro che si sono appassionati all’avventura di Joel ed Ellie si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’episodio 7 di The Last of Us con doppiaggio in italiano. L’uscita era attesa per la notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo, come sempre in streaming su NOW, in concomitanza con la pubblicazione di quello successivo in lingua originale. Invece, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, ancora non è comparso nel catalogo della piattaforma. Per quale motivo?

Che fine ha fatto l’episodio 7 di The Last of Us in italiano?

La ragione è da ricercare nello sciopero indetto dalla Associazione Nazionale Attori Doppiatori. Uno stop che da ormai un paio di settimane sta fermando gran parte settore. Una mobilitazione resa necessaria, secondo quanto affermato, dall’esigenza di aggiornare un contratto i cui termini sono stati definiti 19 anni fa, scaduto 15 anni fa senza mai alcun rinnovo. Nel frattempo, le modalità di lavoro e i ritmi sono cambiati in modo radicale, complice anche e soprattutto il moltiplicarsi di servizi e contenuti. Insomma: sempre più film, serie e show da doppiare, a fronte di compensi, tutele e diritti rimasti invariati. La campagna social è accompagnata dall’hashtag #dubbingishuman.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANAD (@anad.doppiaggio)



Tornando a The Last of Us e all’episodio 7 in italiano che ancora si fa attendere, al momento non è dato a sapere quale sia la data di uscita. Ricordiamo che è Sky a detenerne i diritti in esclusiva per la messa in onda nel nostro paese. Chi lo desidera, può comunque guardare la versione in lingua originale su NOW, eventualmente attivando i sottotitoli.

La serie, che già si candida a diventare una delle migliori di questo 2023, giungerà al termine con la pubblicazione dell’ultimo dei nove episodi in programma per la prima stagione, in arrivo lunedì 13 marzo. Dal titolo “Look for the Light”, concluderà questa prima parte del racconto ispirato all’omonimo videogioco. La produzione della seconda stagione è già stata confermata, ma bisognerà inevitabilmente attendere prima di poterla vedere.

