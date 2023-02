The Mandalorian 3: conto alla rovescia per i nuovi episodi

Mancano ormai solo due settimane esatte all’arrivo di The Mandalorian 3, in streaming su Disney Plus a partire da mercoledì 1 marzo. Anche la terza stagione sarà composta da otto episodi, come le precedenti, per raccontare in che modo prosegue il viaggio di Din Djarin nell’universo di Star Wars.

Mancano due settimane a The Mandalorian 3

A interpretare il protagonista è come sempre Pedro Pascal, lo stesso attore che in questi mesi stiamo ammirando in un’altra serie di qualità assoluta: The Last of Us. Ci sarà anche il piccolo Grogu. Ricordiamo che, cronologicamente, la vicende narrate si collocano circa cinque anni dopo quelle dell’Episodio VI (Il ritorno dello Jedi) e venticinque anni prima rispetto all’Episodio VII (Il risveglio della Forza).

Per dare uno sguardo in anteprima a cosa ci attende, senza correre il rischio di inciampare in spoiler, ci limitiamo a proporre di seguito la visione del trailer ufficiale in italiano, pubblicato dal canale YouTube del franchise.

Ricordiamo che è prevista anche la produzione di una quarta stagione, già in sviluppo. Dopotutto, la prima serie live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari, ideata da Jon Favreau, non ha fin qui deluso le aspettative, ottenendo un’accoglienza molto positiva da pubblico e critica.

Considerando le due settimane che separano dall’arrivo della terza stagione di The Mandalorian, è giunto il tempo di recuperare le prime due in streaming su Disney Plus, così da rinfrescare la memoria e arrivare pronti all’appuntamento. C’è tempo anche per vedere The Book of Boba Fett (una stagione, sette episodi), spin-off che aggiunge elementi narrativi strettamente legati al noto cacciatore di taglie e alla mercenaria Fennec Shand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.