The Mandalorian 3: l'attesa è finita, via allo streaming

Sono trascorsi ormai più di due anni dalla fine della seconda stagione e ora è finalmente giunto il tempo di immergersi in un nuovo viaggio nell’universo di Star Wars, grazie all’uscita di The Mandalorian 3 che fan e appassionati attendevano da tempo. Da oggi è disponibile il primo episodio della terza stagione, da guardare in streaming in esclusiva su Disney Plus. La storia riprende dal punto esatto in cui era stata interrotta.

The Mandalorian 3 in streaming: inizia il viaggio

Nei panni del protagonista principale troviamo Pedro Pascal che interpreta Din Djarin il Mandaloriano. L’attore, lo ricordiamo, è alle prese in questo periodo anche con The Last of Us al fianco di Bella Ramsey. Ci sarà poi il piccolo Grogu. Senza correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, ci limitiamo a ricordare che la serie si colloca cronologicamente cinque anni dopo rispetto alle vicende di Guerre Stellari narrate nell’Episodio VI (Il ritorno dello Jedi) e venticinque anni prima dell’Episodio VII (Il risveglio della Forza). Ecco il trailer ufficiale distribuito dalla piattaforma sul proprio canale YouTube. Buona visione.

La nostra gente è dispersa, come stelle nella Galassia. Cosa siamo? Per cosa ci battiamo? Essere un Mandaloriano non è solo imparare a combattere, devi anche saper navigare nella Galassia. In questo modo non ti perderai mai.

A comporre la terza stagione di The Mandalorian sono in totale otto episodi, che verranno rilasciati uno ogni settimana, da oggi e fino a metà aprile.

