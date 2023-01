The Menu: guarda il film horror in streaming

Tra le uscite su piattaforma più interessanti di questo periodo, merita senza dubbio di essere citato l’originale e particolare The Menu: se lo vuoi vedere, ti segnaliamo che è ora in streaming su Disney Plus. Si tratta di una commedia dark a tinte horror, scritta da Seth Reiss e Will Tracy per la regia di Mark Mylod (già al lavoro sulle serie Shameless e Minority Report).

Guarda in streaming il film The Menu

Senza inciampare in spoiler, ci limitiamo a segnalare che la trama racconta di una giovane coppia che si reca in un esclusivo ristorante su un’isola, dove lo chef specializzato in gastronomia molecolare ha preparato un sontuoso, quanto costosissimo, menu. Subito appare però evidente agli ospiti che, oltre alle pietanze, sono servite scioccanti sorprese. Di seguito il trailer, pubblicato nei mesi scorsi per annunciare l’arrivo della pellicola nelle sale.

Nel cast si attori sono presenti Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer e Reed Birney. Per le musiche è stato incaricato il sassofonista e compositore Colin Stetson. Le riprese sono iniziate nel settembre 2021. La critica ha accolto molto positivamente il lungometraggio, come testimonia un voto medio pari a 89% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Il rating consiglia la visione di The Menu solo ai maggiori di 16 anni. Se il trailer e le anticipazioni sulla trama ti hanno incuriosito, trovi il film in streaming su Disney Plus. Ti ricordiamo che, scegliendo di sottoscrivere l’ abbonamento annaule alla piattaforma hai la possibilità di risparmiare: dodici mesi al prezzo di dieci, senza interruzioni pubblicitarie e senza correre il rischio di dover far fronte a eventuali aumenti annunciati all’improvviso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.