The Patient su Disney+: trailer e data di uscita

Si chiama The Patient ed è la nuova serie dalle tinte thriller, carica di tensione in arrivo su Disney , che promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori. Realizzata dai produttori esecutivi di The Americans, ha come interpreti principali gli attori Steve Carell (già visto in The Office) e Domhnall Gleeson (Star Wars: L’ascesa di Skywalker).

In arrivo su Disney+: The Patient, il trailer

Gli episodi saranno disponibili per lo streaming a partire da mercoledì 14 dicembre. La storia è quella di un terapista e di un serial killer che incrociano le loro strade. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma.

Alan Strauss è un terapista tenuto prigioniero da un paziente che si rivela essere un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare le sue pulsioni suicide. Per sopravvivere, Alan deve rilassare la mente disturbata di Sam ed evitare che uccida ancora… ma Sam rifiuta di parlare degli argomenti critici. Nel corso della sua prigionia, Alan scopre non solo quanto a fondo scorrano le pulsioni di Sam, ma anche quanto lavoro deve fare per riparare la spaccatura nella propria famiglia. Con il tempo che sta per scadere, Alan lotta disperatamente per fermare Sam prima che Alan diventi complice negli omicidi di Sam, o peggio: diventi lui stesso un bersaglio.

Le riprese sono state effettuate all’inizio dell’anno a Los Angeles. La serie ha ottenuto buone recensioni dal pubblico e dalla critica dopo il suo esordio negli Stati Uniti avvenuto nei mesi scorsi. Ormai mancano pochi anche all’uscita in Italia, la data di uscita è alle porte.

Ricordiamo che scegliendo l’ abbonamento annuale a Disney+ è possibile risparmiare un equivalente pari a quasi due mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.