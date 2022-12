Programmazione Prime Video dicembre: ecco perché abbonarsi

Inizialmente considerato come servizio accessorio, che si andava ad aggiungere all’abbonamento che cancellava i costi di spedizione per coloro che erano abbonati, Prime Video è diventato un servizio streaming di intrattenimento competitivo e ricco di contenuti.

L’azienda americana ha intrapreso questa strada con l’intento di non fermarsi e ribadisce questo concetto anche adesso.

Non soltanto Amazon continua a portare avanti serie storiche come “The Boyz”, ma ha investito e continua a investire in diritti per assicurarsi serie TV nate da film famosi come Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere.

Inoltre, un investimento enorme è stato fatto dall’azienda per acquisire MGM, giusto per far capire ai più scettici il valore reale del colosso in questo settore.

Un’operazione che deve anche il suo successo al pubblico target scelto, che è diverso rispetto agli altri principali competitor del settore streaming.

Disney+ e Netflix hanno preferito puntare su adolescenti e bambini e proporre loro contenuti adatti alla loro età.

Invece Amazon ha puntato sul pubblico adulto maturo e che, a livello cinematografico, preferisce contenuti diversi, anche se gli adolescenti vengono ugualmente presi in considerazione.

Anche se ancora è piuttosto lontano dai due colossi citati sopra in quanto a numero di contenuti, Amazon rappresenta comunque una validissima alternativa.

La programmazione Prime Video di dicembre

Perché abbonarsi a Prime Video accedendo qui? Il motivo è chiaro: le tante stuzzicanti novità che la piattaforma ha riservato ai suoi utenti in questo mese di dicembre.

Una delle maggiori è la serie dark crime “The Bad Guy”, ma anche Jack Ryan, serie TV molto amata e giunta alla terza stagione.

Molto gradito è il ritorno del programma TV “LOL”, che gli abbonati hanno molto apprezzato nelle edizioni passate e che torna adesso in versione natalizia.

Non mancano le classiche produzioni natalizie, quest’anno incarnate dal film “Improvvisamente Natale” con Diego Abbatantuono e dalla commedia americana “Your Christmas or Mine”.

Ricordiamo anche che a febbraio tornerà la Champions League con gli ottavi di finale.

