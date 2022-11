Il nuovo (vecchio) CEO Disney: ritorna Bob Iger

A quasi tre anni di distanza dall’avvicendamento sulla poltrona di CEO, il veterano Bob Iger (a sinistra nell’immagine qui sopra) torna ad assumere la guida del gruppo Disney. Sostituisce quello che oggi può essere definito il suo successore-predecessore, Bob Chapek. La decisione è stata annunciata, a sorpresa, nel fine settimana. Questo un estratto di quanto riportato nel comunicato stampa.

Ringraziamo Bob Chapek per il suo servizio in Disney durante la sua lunga carriera, in grado anche di guidare la società attraverso le sfide senza precedenti della pandemia. Il Consiglio ha concluso che Disney sta per affrontare un periodo sempre più complesso per quanto riguarda la trasformazione dell’industria: Bob Iger si trova in una posizione unica per guidare l’azienda attraverso questo momento di importanza cruciale.