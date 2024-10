Disney+: i migliori titoli in streaming di questo inizio d'autunno

Quello appena iniziato è un autunno di grandi uscite in streaming su Disney+: attiva il tuo abbonamento. Dopo l’arrivo del capolavoro d’animazione Inside Out 2 a fine settembre, è toccato ad altri contenuti molto attesi. Vediamo quali sono i migliori titoli della stazione, con uno sguardo alle new entry del catalogo e guardando ai prossimi arrivi.

Le migliori nuove uscite in streaming su Disney+

Senza alcun dubbio, Rivals è il consiglio rivolto a chi vuol vivere una full immersion nello spietato mondo della televisione, dove ognuno pensa per sé. Ha un cast stellare in cui figurano nomi del calibro di David Tennant e Alex Hassell. C’è poi la miniserie Agatha All Along, basata sul personaggio Agatha Harkness di Marvel Comics. È di fatto uno spin-off di WandaVision (imperdibile, da recuperare assolutamente, è presente sul servizio) e vede l’attrice Kathryn Hahn nei panni della protagonista principale. Per approfondire, fai un salto sulla piattaforma.

Tra pochi giorni toccherà poi ad Avetrana: qui non è Hollywood, la serie ispirata al celebre fatto di cronaca nera che nell’estate 2010 ha sconvolto l’Italia. Tra gli interpreti ci sono Vanessa Scalera e Paolo De Vita. Ricordiamo che Disney+ offre tre formule di abbonamento, sceglie quella che preferisci, in base alle tue esigenze. Eccole.

Le prime due permettono di guardare i contenuti in streaming a risoluzione Full HD e su due dispositivi in contemporanea, mentre l’ultima arriva al formato 4K Ultra con HDR e a quattro schermi in simultanea. Scopri di più sulla 13,99 euro al mese oppure pagina dedicata.