Apple TV+: le migliori nuove uscite di maggio e come vederle gratis

Robot che acquisiscono la piena autonomia, suggestivi viaggi su due ruote e avventure dal sapore epico sono in arrivo su Apple TV+: diamo uno sguardo alle migliori nuove uscite di maggio 2025 e a come vederle in streaming gratis sfruttando una promozione. Il servizio della mela morsicata offre infatti la possibilità di accedere senza spese per una settimana all’intero catalogo, da tutti i dispositivi.

Le nuove uscite di maggio 2025 su Apple TV+

L’uscita più interessante è a nostro giudizio Murderbot. La serie racconta di un’unità robotica addetta alla sicurezza che ottiene segretamente il libero arbitrio e decide di ribellarsi. Sceglie comunque di non destare sospetti e di partecipare a una nuova missione per proteggere un team di scienziati su un pianeta pericoloso, anche se il suo unico desiderio è quello di… dedicarsi a maratone di soap opera davanti al televisore. C’è poi In moto verso casa, con Ewan McGregor e Charley Boorman alle prese con un’avventura su due moto d’epoca attraverso 17 paesi europei, senza dimenticare Fountain of Youth che vedrà Natalie Portman e John Krasinski alla ricerca della fonte dell’eterna giovinezza. Scopri di più sulla piattaforma.

Ecco un riepilogo con le migliori nuove uscite di maggio 2025 e le date da cui saranno disponibili per la visione.

In moto verso casa (9 maggio);

Murderbot (16 maggio);

Deaf President Now! (16 maggio);

Fountain of Youth (23 maggio);

Lulu, la rinoceronte (30 maggio);

Bono: Stories of Surrender (30 maggio).

Puoi iniziare subito la tua settimana di streaming gratis e accedere all’intero catalogo di Apple TV+, dove troverai anche contenuti come Scissione, Ted Lasso e Silo. Non ci sono pubblicità né l’obbligo di rinnovo, potrai decidere eventualmente di rinnovare la sottoscrizione o di cancellarla senza alcuna spesa.