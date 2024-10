Apple TV+: cosa guardare in streaming questa settimana sulla piattaforma

Ci sono tanti contenuti da vedere su Apple TV+ nel corso dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dell’intrattenimento, con film e serie TV da guardare on demand, propone un catalogo ricco di contenuti da scoprire. Le novità arrivate di recente o in arrivo a breve sono tante.

Per accedere ad Apple TV+ è sufficiente avere un abbonamento: il servizio è disponibile con un costo di 9,99 euro al mese (ma è incluso anche nell’abbonamento Apple One). Per accedere gratis alla piattaforma è possibile richiedere la prova gratuita di 7 giorni oppure, per chi ha acquistato di recente un prodotto Apple (attivato da meno di 90 giorni) c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis.

Per verificare la disponibilità di una di queste promo oppure per attivare un nuovo abbonamento basta accedere ad Apple TV+, tramite il link qui di sotto. Il servizio è disponibile sia tramite app che via web.

Cosa vedere su Apple TV+ questa settimana

Ci sono tanti contenuti da vedere su Apple TV+. La piattaforma ha un catalogo ricchissimo di film e serie TV e le novità da vedere sono diverse.

Da alcuni giorni, ad esempio, è disponibile il nuovo film Wolfs, con George Clooney e Brad Pitt. Ecco il trailer del film:

Da segnalare anche Disclaimer, una nuova serie TV che include, nel caso, Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen. Si tratta di una serie thriller con potenzialità altissime. Ecco il trailer:

Da valutare anche la comedy Shrinking, appena arrivata sulla piattaforma con la seconda stagione. Nel caso ci sono Jason Segel ed Harrison Ford.

Occhio anche alla nuova serie thriller Before con Billy Crystal che sarà disponibile a partire dal 25 ottobre. Ecco il trailer della serie.