Alien: Romulus in VHS (ed è subito anni '90)

Prima i vinili, poi le musicassette, ora le VHS. Nell’era dello streaming 4K, che fa sembrare anche il supporto fisico dei Blu-ray un vezzo quasi obsoleto, c’è chi ha deciso di ripescare dal dimenticatoio le care vecchie cassettone del videoregistratore. È il caso di 20th Century Studios, che ha annunciato un’edizione limitata di Alien: Romulus distribuita proprio in questo formato.

Un’edizione limitata in VHS per Alien: Romulus

Ne ha parlato il regista Fede Álvarez in occasione di una proiezione del film all’evento Beyond Fest. Si tratta di un’iniziativa messa in campo con l’obiettivo di celebrare i 45 anni del franchise. È infatti ormai trascorso quasi mezzo secolo dal debutto in sala del capitolo originale della saga, quello diretto da Ridley Scott e ambientato fra i corridoi claustrofobici della Nostromo.

Per l’occasione, Alien: Romulus, girato in formato 2.39:1, è stato ripensato in 4: 3, attraverso un’operazione di pan and scan. Insomma, una sorta di demake che farà la gioia dei più nostalgici. E di chi, disposto a mettere mano al portafoglio, ha ancora in casa un videoregistratore funzionante (recuperarne uno non è cosa semplice e nemmeno economica).

La copertina, visibile nell’immagine qui sopra, è stata disegnata da Matt Furgeson, artista già al lavoro su parecchi franchise cinematografici di successo. Sul suo sito ufficiale sono raccolte locandine di Star Wars, Transformers, Start Trek, Il Pianeta delle Scimmie, Indiana Jones, Blade Runner, Mad Max e altre ancora.

Al momento, non è stato reso noto quante saranno le copie previste per questa edizione limitata, né il prezzo di vendita. Sappiamo però che sarà disponibile a partire dal 3 dicembre.

L’iniziativa non è l’unica nel suo genere, né la prima. In Italia, il regista Maurizio Scarcella ha anticipato nei mesi scorsi 20th Century Studios con la versione VHS del film dedicato a Richard Benson, dopo averlo portato nelle sale cinematografiche di tutto il paese e prima della distribuzione in streaming. Rigorosamente in 666 copie, in onore del maestro.