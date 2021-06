Vinili in abbonamento: questa l'ultima trovata di Amazon

Si chiama Vinyl of the Month Club: The Golden Era la nuova iniziativa lanciata oltreoceano da Amazon con l'obiettivo di cavalcare un trend ormai sotto gli occhi di tutti, soprattutto degli addetti ai lavori dell'industria discografica: il ritorno del vinile.

Amazon lancia Vinyl of the Month Club: The Golden Era

È di fatto un nuovo servizio in abbonamento che al prezzo mensile di 24,99 dollari permette agli utenti di ricevere direttamente a domicilio un disco risalente agli anni '60 e '70. Qualche nome? Miles Davis, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Pink Floyd. I sottoscrittori potranno effettuare gratuitamente il reso di quanto ricevuto, interrompere il pagamento senza preavviso oppure saltare un'uscita se non di loro gradimento.

Al momento il progetto interessa solo gli Stati Uniti, ma merita comunque di essere segnalato, se non altro per testimoniare come anche Amazon stia scegliendo di puntare su un formato, il vinile, fino a pochi anni fa ritenuto un cimelio del passato apprezzato solo da una nicchia di appassionati nostalgici. Non va dimenticato che il gruppo è tra i protagonisti dello panorama legato allo streaming musicale, con la sua piattaforma accessibile sia in forma gratuita sia a pagamento.