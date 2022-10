Senza alcuno spoiler, segnaliamo che è disponibile l’episodio 11×19 di The Walking Dead, dal titolo Variante: guardalo subito in streaming su Disney . È l’ennesimo tassello di un quadro narrativo andato via via sempre più complicandosi, introducendo nuovi protagonisti e accantonandone (spesso con colpi di scena a effetto) altri.

Variante: l’episodio 11×19 di The Walking Dead

Si avvicina così alla sua conclusione la stagione 11 di una delle serie TV più riuscite e apprezzate dell’ultimo decennio, capace di tenere incollati di fronte allo schermo milioni e milioni di spettatori di tutto il mondo. Iniziata con la lotta per la sopravvivenza in seguito a un’apocalisse zombie, ha poi dato sempre più spazio e peso alla caratterizzazione dei personaggi e alle dinamiche instaurate tra loro.

Questo il breve testo introduttivo per il nuovo episodio: Eugene è in fuga, Mercere ha il compito di trovarlo, il gruppo di Aaron affronta una complicazione sulla strada .

Con l’ abbonamento a Disney hai accesso a un immenso catalogo di contenuti, per tutti e per tutte le età. Tra le ultime uscite ci sono Rosaline, Licantropus, The Bear e The Old Man.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.