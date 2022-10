Rigorosamente senza spoiler, segnaliamo l’uscita dell’episodio 11×2 di The Walking Dead, ora disponibile per lo streaming su Disney : si intitola Avamposto 22. Un’uscita che arriva giusto in tempo per Halloween, aggiungendo un nuovo tassello al quadro narrativo della serie.

Avamposto 22: l’episodio 11×21 di The Walking Dead

Manca ormai poco alla fine dell’undicesima stagione: solo tre episodi, che la piattaforma pubblicherà entro le prossime settimane. Stiamo dunque per conoscere cosa riserva il destino dei personaggi e protagonisti che animano la serie a base di zombie, da sempre ricca di colpi di scena e plot twist.

L’ episodio 21, come già scritto in apertura intitolato “Avamposto 22”, è scritto da Jim Barnes e diretto da Tawnia McKiernan.

