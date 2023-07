The Witcher 3: guarda i nuovi episodi con Sky

Chi ha fin qui seguito le avventure di Geralt di Rivia, oggi, può finalmente sapere come si conclude la stagione 3 della serie The Witcher: gli ultimi attesissimi episodi sono infatti disponibili da poche ore per lo streaming su Netflix. Ricordiamo che l’intero catalogo della piattaforma è incluso nell’offerta Intrattenimento Plus di Sky insieme a tutti i contenuti del pacchetto Sky TV.

Gli ultimi episodi di The Witcher 3 sono in streaming

Non anticipiamo molto per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler e di rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto gli episodi precedenti. Ci limitiamo, per chi lo vuol guardare, a proporre il trailer ufficiale condiviso nei giorni scorsi dalla piattaforma e la breve sinossi per S3:E6.

Tradimenti e spargimenti di sangue scuotono il conclave quando la caccia a Ciri giunge a un punto di svolta. Si compiono scelte, si smascherano nemici e nulla sarà mai come prima.

Ecco i titoli del trittico di nuovi episodi che chiudono la stagione 3 di The Witcher: “Tutti hanno un piano finché non ricevono un pugno in faccia”, “Dalla brace alla padella” e “Il prezzo del caos”. La storia è basata sugli eventi narrati nei romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, già presi come fonte di ispirazione per lo sviluppo dell’omonima serie di videogiochi da parte della software house connazionale CD Projekt RED.

