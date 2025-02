Thermal Grizzly annuncia CPU AMD Ryzen deliddate con garanzia

Con una certa sorpresa, Thermal Grizzly ha annunciato un nuovo e di sicuro interessante programma con cui ha intenzione di vendere al pubblico processori AMD già deliddati, con garanzia inclusa di 2 anni. Per chi non lo sapesse, la procedura di delidding consiste nella rimozione dell’IHS (Integrated Heat Spreader), ovvero quella placca di metallo che solitamente si trova sopra le CPU, la quale serve per l’appunto a dissipare il calore essendo a contatto diretto con il dissipatore. Rimuovendola, è possibile aumentare la trasmissione di calore mettendo a contatto la superficie del dissipatore direttamente con i die della CPU.

Quello di Thermal Grizzly è un programma ideale per chi, volendo spingere la propria CPU in overclock, desidera un raffreddamento più efficace. Il delidding è tuttavia una procedura delicata, che richiede pure la giusta attrezzatura per essere eseguita, questa offerta rende quindi possibile ottenere un processore che a cui è già stato tolto l’IHS senza prendersi il rischio di farlo da se e usufruendo anche di una comoda garanzia di 2 anni!

Thermal Grizzly è ormai un marchio abbastanza conosciuto per quanto riguarda prodotti per il raffreddamento, come le paste termiche, e per il modding, dato che vende i frame per i socket Intel e AMD che permettono di evitare qualsiasi piegamento all’IHS e garantire un punto di contatto uniforme con il dissipatore. Il personale dell’azienda è molto esporto in questo settore, il programma è quindi un’opportunità per ottenere un processore a cui è stato eseguito correttamente il processo di delidding, senza che possa presentare possibili problematiche consequenziali.

L’azienda ha intenzione di vendere due modelli, il primo tra tutti AMD Ryzen 7 9800X3D, già disponibile, mentre successivamente sarà anche possibile acquistare il Ryzen 9 9950X3D. La procedura prevede l’uso della procedura di Delid-Die-Mate e di un piccolo forno apposito per rimuovere l’IHS. Terminato il processo, le CPU vengono quindi pulite e vendute al pubblico. La confezione includerà anche l’IHS originale e un foglietto dove vengono riportati i risultati dei test eseguiti dopo la procedura.

Per quanto riguarda il prezzo, Ryzen 7 9800X3D è venduto a 679.00€ con spese di spedizione incluse, con un’aggiunta di circa 79€ rispetto il prezzo della CPU di fabbrica. Per adesso, le proposte sembrano riguardare soltanto le CPU AMD, mentre in futuro il programma potrebbe includere anche le proposte Intel.