Thor: Love and Thunder, guardalo in streaming

Thor: Love and Thunder è il nuovo film dedicato al supereroe, che vede il Dio del Tuono alle prese con un’oscura minaccia, quella del temibile Gorr. Forte di un’accoglienza molto positiva da parte del pubblico all’uscita nelle sale cinematografiche, ora puoi guardarlo in streaming su Disney , comodamente dal divano di casa, approfittando della possibilità di sottoscrivere un mese di abbonamento a soli 1,99 euro. La promozione è limitata nel tempo, solo in concomitanza con l’evento D+ Day: meglio farlo subito.

Guarda in streaming Thor: Love and Thunder

Si tratta del sequel per Thor: Ragnarok, uscito nel 2017. È una pellicola carica di ironia, azione frenetica e ovviamente una dose massiccia di effetti speciali, come da tradizione per le produzioni Marvel. Di seguito un accenno alla trama (ovviamente senza alcuno spoiler) e il trailer ufficiale, utili per iniziare a immergersi nell’atmosfera del lungometraggio.

Il Dio del Tuono si allea con Re Valchiria, Korg e la sua ex fidanzata Jane Foster, trasformata in Possente Thor, per affrontare un assassino galattico come Gorr il Macellatore degli Dei.

Diretto dal regista Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson nel cast di attori che danno vita alla storia, Thor: Love and Thunder è la pellicola numero 29 dell’universo Marvel. Guardala subito in streaming su Disney , approfittando dell’opportunità di sottoscrivere un mese di abbonamento a soli 1,99 euro in occaione dell’evento D+ Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.