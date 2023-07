Threads: cancellazione dell'account legata a Instagram

Da ieri sera è disponibile Threads, la nuova piattaforma sviluppata da Meta che consente di avviare conversazioni testuali, come su Twitter. Gli utenti di Instagram possono effettuare l’accesso senza creare un altro account, ma questo vantaggio ha uno spiacevole effetto collaterale.

L’azienda di Menlo Park evidenzia la semplicità dell’iscrizione per gli utenti di Instagram. Usando le stesse credenziali di login è possibile “portare” su Threads username, verifica e follower. Successivamente è possibile personalizzare il profilo del nuovo social network. È anche possibile condividere i post di Threads nelle storie di Instagram e gli account bloccati su Instagram saranno bloccati anche su Threads.

Questa stretta integrazione tra le due piattaforme ha tuttavia uno spiacevole effetto collaterale. Come indicato al punto 25 delle condizioni d’uso del servizio, i contenuti verranno eliminati dai server di Threads se l’utente li cancella manualmente o se cancella l’account Instagram. Il processo di eliminazione verrà avviato entro 30 giorni dalla richiesta e terminerà entro i successivi 90 giorni.

Nell’informativa sulla privacy è scritto chiaramente che l’utente può disattivare il profilo su Threads in qualsiasi momento (quindi non sarà più visibile). Tuttavia, il profilo su Threads può essere eliminato solo eliminando l’account Instagram. Molti utenti hanno già scoperto questo vincolo.

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up!

— emily hughes ✨ (@emilyhughes) July 6, 2023