Threads, ricondividere foto e video senza il post originale

Threads ha appena aggiunto una funzionalità che renderà ancora più facile ricondividere i contenuti degli altri utenti.

D’ora in poi, sarà possibile ricondividere le foto e i video di qualcuno senza includere il post originale. Bello, no? In pratica, si potrà aggiungere il proprio testo personalizzato accanto al contenuto multimediale, che includerà automaticamente un credito al creatore originale.

Threads consente di ricondividere foto e video senza citare il post originale, Adam Mosseri spiega i vantaggi

Adam Mosseri ha spiegato che questa novità è “un modo rapido e semplice per aggiungere il proprio tocco creativo alle immagini e ai video di tendenza senza dover fare un quote post“. Insomma, sarà più facile e immediato commentare e interagire con i contenuti virali del momento, senza appesantire troppo il feed con lunghi post. Una mossa intelligente per rendere Threads ancora più dinamico e coinvolgente.

Come funziona il credito al creatore originale? Ovviamente, Threads non poteva ignorare l’importanza di riconoscere il merito di chi ha creato il contenuto originale. Ecco perché il nome utente del poster originale apparirà nell’angolo in alto a sinistra della foto o del video, insieme a un contatore dei repost nell’angolo in basso a sinistra.

Alec Booker, il portavoce di Threads, ha spiegato che toccando sul nome utente si aprirà una lista dei post che hanno utilizzato quel contenuto multimediale, con il post originale in cima. Così sarà facile risalire alla fonte e dare il giusto riconoscimento all’autore.

Una soluzione ai problemi di copyright e attribuzione

Ammettiamolo, uno dei problemi più grandi dei social media è la questione del copyright e dell’attribuzione dei contenuti. Quante volte capita di vedere foto e video ricondivisi senza alcun credito al creatore originale? Ecco, sembra che Threads abbia trovato una soluzione intelligente a questo problema.

Oltre a includere automaticamente il credito, la nuova funzione invierà una notifica ai creatori quando i loro post vengono riutilizzati. Inoltre, gli utenti potranno disattivare la possibilità di ricondividere i propri contenuti dalle impostazioni del proprio account. Insomma, un buon compromesso tra condivisione e tutela dei diritti d’autore.

Come si usa la nuova funzione di repost su Threads?

Usare questa nuova funzionalità è semplicissimo. Basta tenere premuto a lungo sulla foto o sul video che si vuole ricondividere (oppure sul pulsante di repost) e selezionare “usa media”. Da lì, si può aggiungere il proprio testo e condividere il post.

Tra l’altro, anche X ha un’opzione simile, ma solo per i video. In quel caso, il credito appare sotto il video insieme a un link al post originale. Insomma, sembra che i social si stiano muovendo nella direzione giusta per promuovere una condivisione più consapevole e rispettosa dei contenuti altrui.