Threads: ora si possono aggiungere gli interessi nel profilo

Threads sta sperimentando una nuova funzione. Finalmente si potranno aggiungere i propri interessi direttamente al profilo. La cosa interessante è che questi interessi non serviranno solo a far sapere agli altri di cosa si potrebbe parlare, ma anche delle discussioni attive sull’argomento.

Gli interessi arrivano sul profilo di Threads

Immaginiamo di cliccare su “cucina italiana” nel profilo di qualcuno e di trovarsi catapultato in mezzo a discussioni accese sulla carbonara con o senza panna… (con la panna è un eresia). Meta spera che questa novità risolva uno dei problemi più fastidiosi quando si approda su un nuovo social: non sapere chi seguire.

Con questa funzione, anche se si è appena arrivati e non si conosce ancora i nomi di spicco su un determinato argomento, ci si può comunque tuffare nelle conversazioni più interessanti senza perdersi nel mare di contenuti.

Un cambiamento che potrebbe rendere Threads ancora più accattivante per i nuovi arrivati, desiderosi di connettersi rapidamente con altri appassionati dei loro argomenti preferiti. D’altronde, seguire le persone giuste può essere complicato quando non si conosce bene una community.

Feed personalizzati

Ma le novità non finiscono qui. Gli interessi si vanno ad aggiungere a un’altra recente introduzione di Threads: i feed personalizzati. Questa funzione permette agli utenti di creare facilmente feed incentrati su argomenti specifici o che includono determinati profili, per poi condividerli con altri.

Una portavoce di Meta ha confermato che la funzione è in fase di test, specificando che per ora è disponibile solo su mobile. L’azienda ha promesso ulteriori dettagli a breve. Ma un utente, @faslu_35, ha già mostrato come appariranno gli interessi sui profili e come gli utenti potranno modificare la loro lista da una schermata dedicata.

Threads sfida Bluesky

Funzioni di personalizzazione come gli interessi e i feed custom sono anche il modo in cui Threads sta sfidando Bluesky, il social network rivale di X che ha superato i 32,8 milioni di utenti grazie alle promesse di decentralizzazione e agli strumenti per gestire in autonomia feed, algoritmi e moderazione.