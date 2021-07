THUG LIFE: gli occhiali da sole DEFINITIVI

Certo, il tuo viso guadagnerà molti punti con occhiali come questi. Ma soprattutto, lo sguardo di chi li noterà non avrà prezzo. Puoi infatti improvvisamente diventare il re della spiaggia, il principe della passeggiata, l'imperatore del lungomare, semplicemente indossando i tuoi nuovi occhiali Thug Life:

No, non è un fotomontaggio questa volta. Li puoi indossare davvero, e passare l'estate come un meme vivente. Bastano 11,99 euro, custodia compresa. C'è tutto: stile identico, pixellatura originale. Ben 6 modelli tutti assieme, per cambiare stile ogni giorno o per coinvolgere tutti i tuoi amici nella medesima gag.

Sullo stile “ThugLife” c'è poco da aggiungere: se non lo conosci, cerca su YouTube. Anche tu hai avuto il tuo momento “Thug Life” nella vita, ma raramente hai avuto alla portata gli occhiali giusti nel momento giusto. Ora invece potrai averli, indossarli e sfoggiare la giusta espressione per entrare nel ruolo.

La musichetta di sottofondo non è inclusa, ma fidati: la sentirai nella tua mente non appena indossati. Attenzione all'unico pericoloso effetto collaterale: si prevede un'impennata di selfie. Preparati ad essere, inevitabilmente, al centro della scena.