Thunderbird 136: nuova serie di correzioni per il client di posta

Mozilla ha rilasciato Thunderbird 136, la nuova versione del popolare client di posta elettronica open-source molto in uso tra gli utenti Linux. Come di consueto, l’aggiornamento introduce una serie importante di correzioni di bug e miglioramenti che affinano l’esperienza utente, mantenendo il software stabile e affidabile.

Thunderbird 136: diverse correzioni nella nuova versione

Thunderbird 136 va a risolvere varie problematiche che interessavano le precedenti versioni, le quali inficiavano nel funzionamento del client e nella sua esperienza d’uso. Sebbene non vengano menzionate funzionalità completamente nuove, gli sviluppatori hanno lavorato per ottimizzare le prestazioni generali, rendendo il software più fluido e riducendo eventuali inconvenienti durante l’uso quotidiano.

I miglioramenti apportati interessano il canale di rilascio, il quale viene ora correttamente visualizzato nella finestra “Informazioni su Thunderbird”, in modo che gli utenti sappiano con precisione il canale utilizzato. Oltre a ciò, è stato risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante lo spegnimento mentre si inviava un messaggio tramite MAPI, per un’esperienza complessivamente più stabile.

Chi apre spesso file .EML su Thunderbird 136, soprattutto in profili con molte cartelle, potrà notare una maggiore velocità e reattività. Le cartelle unificate si aggiornano ora senza alcun problema, diventando finalmente utilizzabili e i relativi messaggi, che risultavano erroneamente collegati, vengono ora posizionati in maniera corretta. A essere ottimizzata è poi la gestione degli account Gmail: i messaggi eliminati scompaiono subito, senza dover attendere processi di compattazione o eliminazione, rendendo più intuitivo ed efficiente il controllo della posta in arrivo. Infine, gli indicatori di ordinamento sono tornati visibili nell’elenco degli eventi del calendario, mentre le notifiche IMAP per la nuova posta sono tornate a funzionare correttamente.

Tra le altre correzioni vengono poi risolti ulteriori comportamenti anomali che si verificavano con l’interfaccia utente, tra cui pop-up fuori la schermata sui monitor con un elevato valore DPI. Al tempo stesso, i messaggi newsgroup e i contenuti provenienti dai feed web vengono migliorati per essere più affidabili e stabili.

Tutte le informazioni sulle novità di Thunderbird 136 sono disponibili nell’annuncio ufficiale, mentre è possibile scaricare la nuova versione dal server Mozilla.