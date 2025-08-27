Thunderbird 142 permette di aggiungere le firme ai PDF

Mozilla ha da poco rilasciato Thunderbird 142, il quale introduce nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente, insieme a correzioni di bug, aggiornamenti per la stabilità e periodiche patch di sicurezza per garantire un funzionamento fluido e sicuro.

Thunderbird 142: firme ai PDF e altre novità

Mozilla Thunderbird 142 aggiunge diverse novità all’interfaccia e alle funzionalità. Una di queste è la funzione “Copia link messaggio” (o “Copia link notizie”) disponibile nel menu “Altro” dei messaggi email. Questo link può essere incollato in un browser web e, se le impostazioni del sistema operativo lo consentono, aprirà direttamente il messaggio in Thunderbird.

Un’altra novità riguarda la possibilità di ripristinare l’ordine predefinito delle cartelle del profilo con un semplice clic destro sull’intestazione dell’account nella barra laterale sinistra, selezionando l’opzione “Ripristina ordine cartelle”. Sempre le cartelle possono essere ora copiate, al fine di rendere più flessibile la gestione.

Le novità più importanti di Thunderbird 142 riguardano però il lettore PDF integrato nel client, che supporta ora l’aggiunta di firme digitali direttamente nell’app. Gli utenti possono inserire firme digitando, disegnando a mano libera o caricando un’immagine. È anche possibile salvare più firme per un uso futuro, eliminando la necessità di ricrearle ogni volta che servirà.

Oltre alle novità, Thunderbird 142 risolve una serie di problemi con nuovi correttivi. Tra i principali figurano:

Modalità non disturbare: le notifiche smettono ora di suonare quando è attiva.

Fastmail: gli utenti possono ora accedere ai calendari.

L’invio di email da cartelle unificate o locali falliva se non era impostato un account predefinito.

Il pulsante di chiusura risultava inattivo se il cursore era nell’angolo dello schermo (Linux).

Le foto dei contatti in formato WebP vengono ora visualizzate dai server CardDAV.

La versione del Microsoft Store di Thunderbird 142 non si apriva cliccando su link “mailto:”.

Il primo avvio del client presentava tempi di caricamento lunghi e lag dell’interfaccia durante il download dei messaggi.

Thunderbird 142 è già disponibile dal sito ufficiale o dai rispettivi app store per Windows, Linux e macOS.