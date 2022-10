Thunderbolt, la nuova generazione: fino a 120 Gbps

Intel ha annunciato, in anteprima, quelle che saranno le caratteristiche della prossima evoluzione della tecnologia Thunderbolt. La nuova generazione arriverà a offrire prestazioni fino a tre volte superiori rispetto a quelle dello standard attualmente in circolazione. Andrà così incontro alle esigenze manifestate in primis dai creatori di contenuti e dai gamer. Riuscirà al tempo stesso a mantenere la compatibilità con le passate versioni di Thunderbolt e USB.

Da Intel, la nuova generazione di Thunderbolt

Le specifiche di Thunderbolt 5 (nome non ufficiale) sono del tutto simili a quelle dello standard USB 4 2.0 svelato il mese scorso da USB Promoter Group. In termini di velocità, può arrivare a un picco di 120 Gbps nell’ambito di una trasmissione bidirezionale (120-40 Gbps oppure 80-80 Gbps). Nella prima delle immagini allegate qui sotto è visibile lo sviluppo nel tempo.

Di seguito, invece, l’evoluzione di Thunderbolt dalla generazione 3 in poi, rapportata a quella di USB.

La trasmissione bidirezionale con picchi da 120 Gbps tornerà utile a chi si trova a dover gestire contenuti multimediali. Ne beneficerà chi lavora su display ad alta risoluzione e con una frequenza di aggiornamento molto elevata.

Tra le altre specifiche della Next Generation of Thunderbolt figurano inoltre il supporto a DisplayPort 2.1, un data throughput raddoppiato rispetto a PCI Express che servirà principalmente per lo storage o l’elaborazione grafica affidata a periferiche esterne e la compatibilità con i cavi passivi già in commercio con lunghezza fino a un metro.

Intel ha reso noto che confermerà il nome ufficiale (probabilmente non sarà Thunderbolt 5, ma Thunderbolt 4 v2) e tutti gli altri dettagli della tecnologia nel corso del 2023. Occorrerà poi del tempo prima di vedere spuntare sul mercato i primi prodotti in grado di sfruttarne le peculiarità. Chiudiamo con le parole di Jason Ziller, General Manager della divisione Client Connectivity.