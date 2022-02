Ti basta questo cavo da 5€ per QUALUNQUE dispositivo, una svolta

Una svolta nella tua vita questo cavo che costa pochissimo, ma è di una comodità assurda. Tanti dispositivi da ricaricare? Nessun problema, ti basta una sola spina libera grazie a questo gadget eccellente. Approfitta al volo della doppia promozione su Amazon e portatelo a casa con appena 5,59€ se spunti il coupon in pagina. Lo ricevi in uno o due giorni a casa e poi vedi che fantasia è.

Spoiler: non lo abbandoni più.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.

Cavo o multicavo: chiamalo come vuoi, è geniale

Un cavo di ricarica 3 in 1. Lo avevi mai visto? Sono certa di sì ma secondo me sei sempre stato restio. C’è quella convinzione in giro che se lo utilizzi, ci metti una vita a ripristinare la batteria dei tuoi dispositivi ma fatti dire un segreto: non è così.

Sensazionale, è lungo abbastanza da farti girare anche nel letto senza dover mantenere la stessa posizione per tempi lunghi. In più è indistruttibile con il rivestimento in nylon che te lo fa utilizzare anche come gioco per i felini, tanto non si sfilaccia.

I connettori sono totalmente rinforzati. E qui viene il bello. In una sola mossa ti mette a disposizione:

un Type C ;

; un Lightning;

un microUSB.

Immagina quanto può rivelarsi utile ma soprattutto quanto può essere comodo quando sei in giro, ti devi portare solo lui per poter soddisfare ogni tua esigenza. Minimo spazio, minimo disordine tra cavi e cavetti che finisci sempre per odiare.

Allora, non lo spunti il coupon in pagina? Se fa in fretta approfitti dei due sconti in corso su Amazon e questo multicavo sensazionale te lo porti a casa con soli 5,59€. Cosa vuoi di più? Vabbé, non farmelo dire: le spedizioni Prime sono completamente gratuite e velocissime.

