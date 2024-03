Ti bastano 99 euro per questo monitor curvo Philips in offerta

Cerchi un nuovo monitor, ma hai bisogno di contenere la spesa? Nessun problema: oggi su Amazon puoi acquistare questo ottimo monitor curvo Philips da 24 pollici a soli 99,99 euro grazie allo sconto del 23% applicato sul prezzo ufficiale di 129,90. Dopo il pulsante ti raccontiamo un po’ le caratteristiche tecniche eccezionali per un pannello di questa categoria.

Monitor curvo Philips a meno di 100 euro: le caratteristiche

Il monitor curvo Philips oggetto di questa offerta offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel con un pannello, appunto, ricurvo che assicura angoli di visione estremamente ampi.

Se vuoi usarlo anche per giocare puoi contare sulla tecnologia Freesync a 75Hz che ti assicura buone prestazioni, abbastanza fluide ed efficace per un monitor di questa categoria. Per tutti gli usi più convenzionali, invece, è dotato di tecnologia Low Blue e Flicker Free, progettata per proteggere il benessere dei tuoi occhi riducendo l’affaticamento visivo e prevenendo fastidiosi sfarfallii.

Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di porte HDMI e VGA, offrendo una varietà di opzioni per collegare i tuoi dispositivi.

Infine, se prediligi una postazione minimal, il monitor è predisposto per il montaggio a parete grazie alla compatibilità con lo standard VESA, consentendoti di liberare spazio sulla scrivania e creare un’installazione personalizzata e ordinata. Acquistalo adesso a soli 99,99 euro in sconto.