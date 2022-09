Ti interessa il mercato delle materie prime? Investi con Bitpanda in totale sicurezza

Se il mercato delle materie prime ha suscitato il tuo interesse, con Bitpanda può investire in totale sicurezza.

Si tratta di tutti i materiali ricavati dallo sfruttamento delle risorse naturali e, successivamente, usati nei processi industriali e per produrre beni.

Le materie prime più richieste nel 2022 sono Oro, argento, litio, gas, palladio e petrolio. Investire direttamente in una sola di queste materie prime espone il portafoglio a un rischio elevato.

Per massimizzare i benefici dell’investimento in materie prime e ottenere una migliore diversificazione, è sempre una buona idea allocare una parte del proprio patrimonio (3-5% del portafoglio totale) a questi investimenti.

Bitpanda rappresenta il modo semplice per comprare e vendere materie prime. Ti basta soltanto un euro per iniziare.

Totale sicurezza e convenienza

Innanzitutto, Bitpanda è conforme alla normativa vigente ed è una compagnia regolata MiFID II. Poi offre totale sicurezza perché rispetta appieno la direttiva AML5.

La nuova direttiva impone agli operatori di piattaforme di trading e ai gestori di servizi di portafoglio di criptovalute di rispettare i rigorosi requisiti di verifica dei clienti previsti dalla legge antiriciclaggio.

Tornando alle materie prime, puoi investire su gas, petrolio e altre 28 sulla stessa piattaforma che tratta la compravendita di azioni, metalli e criptovalute.

Il consiglio è di diversificare il tuo portafoglio in modo da difenderti dall’inflazione, cercando di trarre beneficio dai movimenti dei prezzi delle materie prime nel breve termine.

Per iniziare a investire in materie prime con Bitpanda, devi registrarti. Accedi a questa pagina, clicca su “Inizia” in alto a destra e compila il modulo con i tuoi dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.