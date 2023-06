Ti serve una VPN? Scegli CyberGhost a prezzo TOP

Sei preoccupato per la sicurezza della tua privacy online? Vorresti la possibilità di navigare in Internet senza limitazioni geografiche e garantire un’esperienza di navigazione sicura indipendentemente dalla tua posizione? Ti serve una VPN.

CyberGhost ti offre la soluzione perfetta. Si tratta di un servizio di rete privata virtuale di facile utilizzo che offre crittografia AES a 256 bit top di gamma e una rigorosa politica di no-log.

Con CyberGhost, puoi essere certo che il tuo traffico Internet sarà sempre protetto mentre la tua privacy rimane completamente rispettata.

Attualmente è possibile ottenere un abbonamento biennale a CyberGhost VPN al prezzo contenuto di 2,11 euro al mese.

Questa offerta include anche tre mesi aggiuntivi di servizio gratuito. Inoltre, ai clienti viene concessa un’ampia finestra di 45 giorni per richiedere un rimborso se ritengono che il servizio non sia soddisfacente.

Ti serve una VPN? Opta per CyberGhost: ecco perché

Uno degli aspetti più significativi di CyberGhost è la sua vasta disponibilità di server, che vanta ben 9.097 dispositivi sparsi in tutto il mondo.

Questa vasta rete consente agli utenti di accedere facilmente a qualsiasi contenuto desiderato, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza, puoi sempre fare affidamento su CyberGhost per lo streaming di film, per visitare i siti Web preferiti e goderti varie altre attività online.

L’obiettivo principale del servizio di CyberGhost è garantire la massima sicurezza. Grazie all’inclusione di funzionalità all’avanguardia come la protezione da perdite DNS e Kill Switch, puoi navigare in Internet in assoluta tranquillità.

Utilizzando un singolo account, hai la possibilità di salvaguardare fino a sette dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo o dal dispositivo utilizzato.

Che si tratti di laptop, smartphone o tablet, tutti questi dispositivi sono compatibili con il servizio, richiedendo l’installazione dell’applicazione o del software appropriato.

A soli 2,11 euro al mese, CyberGhost offre un’eccezionale possibilità di salvaguardare sia la tua privacy online che il traffico di rete da potenziali minacce come intrusioni di hacker, sorveglianza non autorizzata, ransomware e tutti i pericoli che si trovano nel regno digitale.

Quindi, se ti serve una VPN, cogli al volo questa vantaggiosa offerta: in caso di insoddisfazione, c’è una finestra di 45 giorni per recedere e ricevere un rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.