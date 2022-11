TicPods 2 Pro Plus in OFFERTA LAMPO: solo 25€ con spedizione Prime

Amazon mette a disposizione in offerta lampo questi fantastici TicPods 2 Pro Plus, auricolari bluetooth 5.0 con doppio microfono, design semi-in-ear, assistente vocale e controlli touch a soli 25,49 euro. La promozione è valida soltanto per le prossime ore, ti consigliamo dunque di approfittarne prima che finisca.

TicPods 2 Pro Plus: auricolari bluetooth 5.0 stabili e potenti ad un prezzo super

Grazie al supporto alla connessione bluetooth 5.0, questi auricolari senza filo sono in grado di garantirti una connettività stabile entro 10 metri, a cui si aggiunge la certificazione IPX4 antipolvere e impermeabile. Il chip di punta Qualcomm integrato permette inoltre di migliorare la trasmissione e ridurre la latenza.

La qualità del suono è garantita da una bobina mobile da 13 mm per un’esperienza d’ascolto impressionante per questa fascia di prezzo, arricchita dal supporto ai protocolli Hi-Fi come aptX e AAC. La sensibilità audio è fino a 132 dB a 1 kHz.

Con controlli touch integrati, l’autonomia garantita è di 4 ore in riproduzione continua che arrivano a 23 con l’uso combinato con la custodia di ricarica inclusa nella confezione. A soli 25 euro è davvero difficile trovare di meglio, se non impossibile: per questo è un’offerta lampo che non dovresti lasciarti scappare per alcun motivo. Ancora poche ore.

