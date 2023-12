Ticwatch Pro 5 scende di prezzo su Amazon: raggiunto il nuovo MINIMO STORICO!

Oltre allo smartwatch Amazfit Bip 5 in sconto, su Amazon puoi trovare anche altri orologi di ultima generazione a prezzi molto interessanti. Mentre il modello appena citato appartiene alla fascia medio-bassa, la soluzione che ti proponiamo di seguito si posiziona nella fascia alta grazie alla sua potenza e alle funzionalità avanzate. Stiamo parlando del Ticwatch Pro 5 in offerta al prezzo più basso di sempre grazie a un taglio di prezzo di 110 euro sul cartellino consigliato.

Ticwatch Pro 5 ora è imperdibile su Amazon

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 è caratterizzato anzitutto dal chip Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, pronto a garantire performance eccezionali da sotto la scocca realizzata con acciaio inossidabile e vetro Corning Gorilla Glass Victus per la massima protezione da graffi e urti. In più, il dispositivo resiste anche alle immersioni fino a 5 ATM. Sempre sotto la scocca si trova poi la batteria da 628 mAh pronta a offrire 80 ore di autonomia, grazie soprattutto a un display OLED dal basso consumo energetico ma dalla alta risoluzione.

Tra le feature più avanzate figurano il supporto a oltre 100 modalità di allenamento professionali e sensori per monitorare frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno. Il risultato è un orologio intelligente avanzato perfetto per qualunque utente, ma soprattutto per coloro che cercano una soluzione sia elegante che sportiva.

Il costo di listino sarebbe pari a 359,99 euro ma, grazie alla promozione attualmente in corso, si scende a 249,99 euro, un nuovo minimo storico imperdibile valido sia sul modello Sabbia, sia sul modello Ossidiana. La consegna è garantita in un giorno nel caso della seconda variante citata, mentre la prima versione richiede un’attesa più prolungata.

